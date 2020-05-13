Ведущий фармацевт объяснила, какие перчатки лучше защищают от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6882e49a-9528-11ea-bc33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам не обязательно покупать именно медицинские перчатки, чтобы обезопасить себя от COVID-19, заявила ведущий фармацевт Ирина Булыгина.

Это могут быть любые перчатки. Просто, почему говорят медицинские: вы их поносили и можете выбросить или хорошо обработать антисептиком. Если будут кожаные перчатки, то это сложнее сделать. У кожи есть поры. Из-за чего очень сложно потом антисептиком качественно обработать перчатки, — цитирует «Политэксперт» слова специалиста.

По её словам, даже тряпичные перчатки подойдут, так как они тоже ограничивают тактильный контакт с предметами.

Ранее NEWS.ru писал, что в департаменте здравоохранения Москвы пояснили, как перчатки и маски защищают от коронавируса — они являются физическим препятствием для проникновения COVID-19 в организм человека.