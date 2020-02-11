https://static.news.ru/photo/2dd83afc-4c8f-11ea-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот с видео КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА/YouTube

Смеявшуюся над повышением дотаций льготникам телеведущую ВГТРК пока не уволили. Об этом рассказала сама Александра Новикова.

Я пока не готова с вами разговаривать. Ни с кем ещё не разговаривала. Пока не уволили, — сообщила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться. Инцидент не попал в эфир, так как произошёл во время записи программы. Однако его «слил» в Интернет кто-то из технической бригады.

Позднее видео прокомментировал директор камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев. Он подчеркнул, что пока «никто ни за что не наказан», однако имя человека, который выложил ролик в Сеть, руководству телеканала уже известно.