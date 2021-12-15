«Ведомости»: закон о QR-кодах в общественных местах будет рамочным

Закон о QR-кодах в общественных местах в случае принятия будет рамочным. Он потребует разработки дополнительных положений и актов. При этом власти не отступят от своего решения ввести эти ограничительные нормы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ. Ранее его принятие поддержали в комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции и в комитете по здравоохранению.

Закон, скорее всего, будет принят, но он будет рамочным, требующим разработки дополнительных положений и актов, время разработки которых можно не ограничивать <....>​ С одной стороны, власти не будут отступать от своего же решения, тем более это некоторые обязательства перед мировым сообществом, но власти понимают настроения людей, — заявил источник.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Глава комитета Василий Пискарёв рекомендовал принять его в первом чтении. До этого введение требования сертификатов о прививке от коронавируса в общественных местах поддержал комитет ГД по здравоохранению. Рассмотрение законопроекта в ГД назначено на 16 декабря.

По словам Пискарёва, некоторые российские субъекты уже предложили поправки в данный законопроект. Они были переданы вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая является официальным представителем правительства по этому проекту.

При этом законопроект о введении QR-кодов на транспорте был снят с рассмотрения.

Накануне в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин отметил, что в период новогодних праздников введение системы электронных сертификатов на транспорте создаст много трудностей.

Согласно опросу рекрутингового сервиса HH.ru, треть россиян (35% женщин и 32% мужчин) поддерживают введённую в стране систему QR-кодов. При этом большинство участников опроса призвали отказаться от этой инициативы.