«Ведомости»: ВК будет конкурировать с Telegram, «ускоряя» паблики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» начинает программу обучения для администраторов крупных пабликов с целью повышения качества контента и эффективного использования рекламных инструментов, пишут «Ведомости». Этой информацией поделился пользователь сети, который был приглашен участвовать в этой программе.

В рамках программы администраторам популярных групп предлагается принять участие в закрытом клубе-акселераторе, где будут проводиться различные курсы и марафоны, посвященные созданию контента и работе с рекламными инструментами.

Станислав Апетьян, руководитель Центра изучения новых коммуникаций, положительно оценил эту инициативу со стороны «ВКонтакте», отметив важность развития экосистемы сообществ в социальной сети.

Однако управляющий партнер ГК «Родная речь» Василий Ящук выразил опасения касательно статистических данных групп «ВКонтакте». Он указал, что они уступают Telegram-каналам из-за неясности в показателях охвата и неожиданных решений алгоритма. По его мнению, важно решить эти вопросы и установить более прозрачные критерии для управления и оценки контента.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее представила обновления «VK Видео» для мобильных браузеров. Теперь пользователи смогут познакомиться с новым удобным плеером, улучшенной системой рекомендаций и поиском с более развитой системой орфографии. Также появится возможность быстрой загрузки видеозаписей для авторов контента.