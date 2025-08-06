Вдова Гришина раскрыла результаты экспертизы по гибели комментатора

Алкоголя в организме комментатора Александра Гришина в момент гибели не было, заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его вдова Анастасия. По словам женщины, судебно-медицинская экспертиза это подтвердила.

Я хочу особую благодарность — в кавычках — выразить некоторым журналистам, кто распространил <…> лживые «факты» о гибели моего супруга. Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что алкогольного опьянения нет, — подчеркнула Гришина.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в связи с гибелью Гришина на железнодорожной станции. Данный инцидент квалифицируется как несчастный случай. Причем некоторые источники писали о том, что комментатор якобы был пьян и переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

До этого стало известно, что машинист поезда, который сбил спортивного комментатора, пытался затормозить перед трагедией. Однако это не спасло тележурналиста, который погиб на станции Битца на МЦД-2. Состав все же задел мужчину головным вагоном и протащил несколько метров.

Похороны Гришина запланированы на четверг, 7 августа. Время и место похорон по просьбе семьи не разглашаются. Комментатор погиб в ночь на 5 августа. Родные забили тревогу, потому что он долго не возвращался домой. Позднее сотрудники полиции связались с женой Гришина и сообщили, что журналиста нашли мертвым на путях.