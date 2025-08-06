Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 18:20

Вдова Гришина раскрыла результаты экспертизы по гибели комментатора

Вдова Гришина опровергла наличие алкоголя в организме мужа в момент смерти

Александр Гришин Александр Гришин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Алкоголя в организме комментатора Александра Гришина в момент гибели не было, заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его вдова Анастасия. По словам женщины, судебно-медицинская экспертиза это подтвердила.

Я хочу особую благодарность — в кавычках — выразить некоторым журналистам, кто распространил <…> лживые «факты» о гибели моего супруга. Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что алкогольного опьянения нет, — подчеркнула Гришина.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в связи с гибелью Гришина на железнодорожной станции. Данный инцидент квалифицируется как несчастный случай. Причем некоторые источники писали о том, что комментатор якобы был пьян и переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

До этого стало известно, что машинист поезда, который сбил спортивного комментатора, пытался затормозить перед трагедией. Однако это не спасло тележурналиста, который погиб на станции Битца на МЦД-2. Состав все же задел мужчину головным вагоном и протащил несколько метров.

Похороны Гришина запланированы на четверг, 7 августа. Время и место похорон по просьбе семьи не разглашаются. Комментатор погиб в ночь на 5 августа. Родные забили тревогу, потому что он долго не возвращался домой. Позднее сотрудники полиции связались с женой Гришина и сообщили, что журналиста нашли мертвым на путях.

комментаторы
смерти
алкоголь
экспертизы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.