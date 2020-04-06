ВЦИОМ: россияне считают поправки в Конституцию о суверенитете РФ основными

https://static.news.ru/photo/d4b70ef4-77ee-11ea-ba09-fa163e074e61_660.jpg Фото: CEC Russia/Global Look Press

Поправки к Конституции России о защите истории и государственной целостности являются одними из главных изменений Основного законы страны, считает большинство опрошенных граждан РФ.

Так, среди положений, касающихся суверенитета, 87% респондентов отметили пункт о государственной целостности и нерушимости рубежей РФ. Не считают данные изменения важными 9% участников исследования.

Далее по важности следует поправка, закрепляющая статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность — 86%. Иной позиции придерживается 11% граждан, — говорится на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Накануне ВЦИОМ провёл опрос россиян после телеобращения президента РФ Владимира Путина 2 апреля 2020 года в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Согласно социологическому исследованию, президент значительно укрепил свои рейтинговые позиции.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы поддержали президентскую поправку к Конституции РФ о русском языке как языке государствообразующего народа. Помимо этого, признаётся право республик наряду с русским устанавливать свои национальные языки, которые могут употребляться в равной степени.