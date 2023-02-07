ВЦИОМ: каждый пятый россиянин рассчитывает разбогатеть в 2023 году ВЦИОМ: 22% россиян ожидают улучшения своего материального положения в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали более оптимистичны, чем 30 лет назад, в оценках своего материального положения и способах его улучшения, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса. Так, 22% жителей страны ожидают, что в 2023 году их материальное положение улучшится. Этот показатель на 17% больше, чем в 1992 году.

По мнению 45% респондентов, их материальное положение останется неизменным. В 1992 году так считал только 21% россиян. Что касается пессимистов, то их число сократилось более чем вдвое. Если в 1992 году ухудшения материального положения ожидали 58% жителей страны, то теперь доля таковых составляет 26%.

Специалисты отметили, что наиболее оптимистично настроены респонденты в возрасте 18–24 лет (39%). Пессимисты же преобладают в возрастной группе 45–59 лет (33%). Кроме того, 40% россиян, оценивающих свое материальное положение как хорошее или очень хорошее ожидают его улучшения в течение года. При этом 64% россиян, считающих свое материальное положение плохим или очень плохим, предполагают, что оно скорее ухудшится.

Из тех, кто надеется разбогатеть, каждый пятый ожидает помощь государства в виде увеличения стипендий, пособий и пенсий (21%). Прибавку к зарплате на нынешней работе ожидают 20%, 19% собираются найти подработку, а 12% — новую высокооплачиваемую работу. Еще 6% намерены начать свое дело, а 12% собираются завести или расширить подсобное хозяйство.

Опрос проводился 24 декабря 2022 года. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее исследования показали, что в 2023 году большинство жителей России хотели бы в месяц зарабатывать от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый пятый участник опроса установил для себя планку в 150 тысяч рублей, а 8% хотят зарабатывать 150-200 тысяч рублей в месяц. Приемлемым для себя заработок ниже 30 тысяч рублей сочли только 2% респондентов.