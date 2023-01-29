Россияне рассказали о желаемом уровне дохода в месяц Опрос показал, что большинство россиян хотели бы зарабатывать до 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году большинство жителей России хотели бы в месяц зарабатывать от 50 до 100 тысяч рублей, показали результаты исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах». Всего 14% респондентов в настоящий момент довольны реальным уровнем своего дохода. Зачастую в этом признавались те, кто живет на Дальнем Востоке, передает РИА Новости.

В исследовании говорится, что 2% россиян считают, будто приемлемым для жизни доходом является заработок менее чем в 30 тысяч рублей. От 50 до 100 тысяч хотят получать 42% опрошенных, 22% назвали в качестве желаемого доход в 100-150 тысяч рублей. Отмечается, что примерно 8% хотят зарабатывать от 150 до 200 тысяч рублей.

Авторы опроса передают, что каждый шестой россиянин хочет иметь в новом году ежемесячный доход в 30-50 тысяч рублей. В исследовании поучаствовали более тысячи граждан РФ в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.

Как стало известно ранее, почти половина россиян (47%) назвали высшее образование гарантией хорошо оплачиваемой работы в будущем, что следует из опубликованных результатов опроса ВЦИОМа. Еще 17% считают, что претендовать на высокую зарплату могут выпускники колледжей и техникумов.

При этом еще 17% респондентов не смогли определиться, какой уровень образования может гарантировать хорошо оплачиваемую работу в будущем. Только 12% опрошенных считают, что ни высшее, ни среднее специальное образование не дают уверенности в получении должности с серьезной зарплатой.