ВЦИОМ: больше половины россиян хотят проголосовать на выборах в Госдуму

Больше половины граждан России намерены отдать свой голос на выборах в Государственную думу. Об этом рассказал руководитель практики политического анализа государственного ВЦИОМа Михаил Мамонов, передаёт ТАСС.

Такой результат был получен в ходе поквартирного опроса, который социологи проводили 8–10 июля.

51% участников исследования заявили о готовности участвовать в выборах и намерении прийти на участки, — поделился он.

По его словам, о высокой степени уверенности в желании посетить участки заявили 36%. Он отметил, что на итоговую явку повлияет большое число региональных выборов и трёхдневное голосование.

Мы прогнозируем повышение показателя декларируемого участия в выборах, — добавил эксперт.

Он рассказал, что среди сторонников «Справедливой России — За правду» на выборы готовы прийти 78%, среди сторонников «Единой России» — 70%, среди сторонников ЛДПР — 55%, а среди сторонников непарламентских партий — 57%. Соответственно, если бы выборы прошли в следующее воскресенье, за ЕР проголосовали бы 28% всех респондентов, но 40% от желающих участвовать в голосовании.

Это существенная динамика среди партий, по остальным она меньше. По непарламентским партиям наиболее интересные позиции у «Новых людей» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Показатель этих партий составляет по 3%, — добавил он.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину в июне снизился до 31%, а в июле повысился до 33%. При этом, согласно результатам опроса Левада-Центра (признан властями РФ иноагентом), глава государства остаётся лидирующим политиком среди названных респондентами. Также снизился рейтинг одобрения деятельности Путина (участников спрашивали напрямую, одобряют ли они деятельность политика) — с 66% в июне до 64% в июле.