https://static.news.ru/photo/41dfb9ba-429b-11ea-b570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый второй житель России (55%) выступает за маркировку медикаментов и медицинских товаров.

По данным опроса ВЦИОМ, 76% респондентов знают о введении системы маркировки товаров, а 73% положительно оценивают эту инициативу. 58% опрошенных полагают, что такая система защитит россиян от нелегальных товаров, 59% уверены, что магазины и производители будут более ответственны перед потребителями, а 47% респондентов считают, что количество контрафакта будут снижено.

Социологи выяснили, что контрафактную продукцию приобретали 21% россиян, 22% сталкивались с такими товарами в продаже. 92% респондентов выступают за привлечение к ответственности производителя контрафакта, а 94% считают, что госорганы, допустившие продажу таких товаров, должны понести наказание.

Опрос был проведен 21 января 2020 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что ученые из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера обнаружили, что многие обычные лекарства могут убить раковые клетки. Среди них, препараты от алкоголизма, диабета, артрита и даже воспаления.