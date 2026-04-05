05 апреля 2026 в 15:25

Вчерашнее пюре спасает ужин: зразы «Легче некуда», которые исчезают со сковороды

Когда нет сил стоять у плиты, выручают простые и быстрые рецепты. Эти зразы — настоящий лайфхак: из обычного пюре получается сытное и румяное блюдо, которое нравится всем. Особенно удобно, если осталось картофельное пюре со вчерашнего ужина.

Ингредиенты:

  • картофель — 8 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • грибы или сосиски — по вкусу.

Приготовление

Если пюре нет, отварите картофель и разомните его. В готовое пюре добавьте яйцо, муку и соль, перемешайте до однородности. Для начинки нарежьте лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте грибы или сосиски и доведите до готовности.

Из пюре сформируйте лепешки, в центр выложите начинку и аккуратно защипните края. Обваляйте заготовки в муке и обжарьте на сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Если масса получилась слишком мягкой, добавьте немного муки. Подавайте горячими — вкусно, просто и без лишних хлопот!

Ранее сообщалось, что свекла может раскрыться совсем по-новому, если приготовить из нее нежный крем-суп. Он получается ярким, густым и с мягким сливочным вкусом.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
