Вчерашнее пюре спасает ужин: зразы «Легче некуда», которые исчезают со сковороды

Когда нет сил стоять у плиты, выручают простые и быстрые рецепты. Эти зразы — настоящий лайфхак: из обычного пюре получается сытное и румяное блюдо, которое нравится всем. Особенно удобно, если осталось картофельное пюре со вчерашнего ужина.

Ингредиенты:

картофель — 8 шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

лук — 1 шт.;

грибы или сосиски — по вкусу.

Приготовление

Если пюре нет, отварите картофель и разомните его. В готовое пюре добавьте яйцо, муку и соль, перемешайте до однородности. Для начинки нарежьте лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте грибы или сосиски и доведите до готовности.

Из пюре сформируйте лепешки, в центр выложите начинку и аккуратно защипните края. Обваляйте заготовки в муке и обжарьте на сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Если масса получилась слишком мягкой, добавьте немного муки. Подавайте горячими — вкусно, просто и без лишних хлопот!

Ранее сообщалось, что свекла может раскрыться совсем по-новому, если приготовить из нее нежный крем-суп. Он получается ярким, густым и с мягким сливочным вкусом.