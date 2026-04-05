Вчерашнее пюре спасает ужин: зразы «Легче некуда», которые исчезают со сковороды

Когда нет сил стоять у плиты, выручают простые и быстрые рецепты. Эти зразы — настоящий лайфхак: из обычного пюре получается сытное и румяное блюдо, которое нравится всем. Особенно удобно, если осталось картофельное пюре со вчерашнего ужина.
Ингредиенты:
- картофель — 8 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- грибы или сосиски — по вкусу.
Приготовление
Если пюре нет, отварите картофель и разомните его. В готовое пюре добавьте яйцо, муку и соль, перемешайте до однородности. Для начинки нарежьте лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте грибы или сосиски и доведите до готовности.
Из пюре сформируйте лепешки, в центр выложите начинку и аккуратно защипните края. Обваляйте заготовки в муке и обжарьте на сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Если масса получилась слишком мягкой, добавьте немного муки. Подавайте горячими — вкусно, просто и без лишних хлопот!
Ранее сообщалось, что свекла может раскрыться совсем по-новому, если приготовить из нее нежный крем-суп. Он получается ярким, густым и с мягким сливочным вкусом.