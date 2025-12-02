Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 16:30

«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд

Депутат Милонов: хоббидогинг будет популярен среди людей с отклонениями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Увлечение хоббидогингом, когда люди выгуливают выдуманную собаку, приживается среди людей с психическими диагнозами, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что при этом им важно не забывать о медикаментозном лечении.

Возможно, среди людей с отклонениями и заболеваниями это увлечение будет популярно. А так-то, честно говоря, нормальный человек вряд ли будет это делать. У него всегда есть альтернатива — завести нормальную собаку. В целом, такие прогулки и пребывание на свежем воздухе способны помочь тем, у кого проблемы с психикой, только им важно не забывать про таблетки, — поделился Милонов.

Депутат рассказал, что дома у него живут немецкая овчарка, самоед и маламут. Поэтому ему подобное увлечение не грозит.

Они мне такой хоббидогинг устраивают, что мама не горюй, — заметил парламентарий.

Ранее депутат признал запретить магические услуги в России. Людей, работающих в этой сфере, депутат призвал привлекать к административной ответственности. Милонов выразил надежду, что в ближайшее время эзотерика будет признана экстремизмом.

