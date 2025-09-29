Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 14:25

Важная памятка для аэрофобов: как полететь на курорт без стресса — практические советы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если отпуск уже на носу, а побороть страх перед самолетом не удается, можно попробовать несколько упражнений. Не спешите бежать за успокоительными — есть действенные способы справиться с аэрофобией.

Начните с дыхательных упражнений. При первых признаках паники сделайте глубокий выдох, затем вдохните полной грудью, задержите дыхание на три секунды и медленно выдыхайте. Сосредоточьтесь на дыхании и постарайтесь определить, где в теле ощущается напряжение — плечи, живот. Помассируйте эти места, чтобы снять зажимы.

Двигайтесь в самолете. Не сидите без дела, а лучше пройдитесь по салону или просто постойте. Физическая активность отвлекает от тревожных мыслей.

И забудьте об алкоголе как способе успокоения — он лишь временно избавит от страха, а потом ухудшит реакцию и усилит тревожность.

Ранее психиатр Татьяна Сычова рассказала, что чтение книг и прослушивание музыки во время полета могут помочь справиться с аэрофобией. По ее словам, ключом к преодолению страха также является осознание его причин — будь то боязнь высоты, замкнутого пространства или отсутствие контроля над ситуацией.

самолеты
страх
советы
упражнения
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.