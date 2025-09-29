Важная памятка для аэрофобов: как полететь на курорт без стресса — практические советы

Важная памятка для аэрофобов: как полететь на курорт без стресса — практические советы

Если отпуск уже на носу, а побороть страх перед самолетом не удается, можно попробовать несколько упражнений. Не спешите бежать за успокоительными — есть действенные способы справиться с аэрофобией.

Начните с дыхательных упражнений. При первых признаках паники сделайте глубокий выдох, затем вдохните полной грудью, задержите дыхание на три секунды и медленно выдыхайте. Сосредоточьтесь на дыхании и постарайтесь определить, где в теле ощущается напряжение — плечи, живот. Помассируйте эти места, чтобы снять зажимы.

Двигайтесь в самолете. Не сидите без дела, а лучше пройдитесь по салону или просто постойте. Физическая активность отвлекает от тревожных мыслей.

И забудьте об алкоголе как способе успокоения — он лишь временно избавит от страха, а потом ухудшит реакцию и усилит тревожность.

Ранее психиатр Татьяна Сычова рассказала, что чтение книг и прослушивание музыки во время полета могут помочь справиться с аэрофобией. По ее словам, ключом к преодолению страха также является осознание его причин — будь то боязнь высоты, замкнутого пространства или отсутствие контроля над ситуацией.