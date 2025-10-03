Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 19:07

Ватрушки из детства: тот самый рецепт с творогом и хрустящим штрейзелем

Ватрушки со штрейзелем представляют собой классическую выпечку, знакомую многим с детства. Это сочетание отличается нежным дрожжевым тестом и воздушной творожной начинкой с хрустящей крошкой. Аромат свежей выпечки с ванильными нотками создает особую атмосферу домашнего уюта.

Для приготовления потребуется: для теста — 160 г кефира, 10 г свежих дрожжей, 45 г сахара, 300 г муки, 0,5 ч. л. соли, 30 г масла, 2 желтка; для начинки — 180 г творога, 1 белок, 40 г сахара, 1 ч. л. ванилина; для штрейзеля — 30 г муки, 20 г сахара, 20 г сливочного масла. Из теплого кефира, дрожжей и части муки готовят опару, которую оставляют на 15-20 минут. Соединяют с остальными ингредиентами теста и вымешивают. Творог растирают с сахаром, ванилином и белком. Тесто разделяют на шарики, формируют углубления и заполняют творожной начинкой. Посыпают штрейзелем из перетертых в крошку масла, муки и сахара. Выпекают при 180 градусов 20-30 минут до золотистого цвета. Секрет успеха заключается в правильной подготовке опары — она должна хорошо подняться и покрыться пузырьками.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Дмитрий Демичев
