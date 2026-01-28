Ваш сад зацветет сразу после схода снега: цветок, который можно смело сажать в грунт ранней весной

Хотите, чтобы ваш сад зацвел одним из первых сразу после схода снега? Есть прекрасное решение — морозник, который можно смело сажать в грунт ранней весной, как только почва оттает.

Это удивительное многолетнее растение часто называют «рождественской розой» за крупные, похожие на чаши цветы. Морозник способен зацвести уже в марте, сразу после схода снега. Цветовая палитра впечатляет: от чисто-белых и нежно-розовых до насыщенных пурпурных, бордовых и даже пятнистых оттенков.

Посадка морозника весной — процесс простой. Выберите для него тенистое или полутенистое место под деревьями или кустарниками, так как растение не любит прямого солнца. Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо дренированной. Подготовьте посадочную яму, поместите в нее деленку куста или саженец с комом земли, аккуратно расправьте корни, засыпьте грунтом, обильно полейте и замульчируйте почву вокруг. Все части морозника ядовиты, поэтому работайте с ним в перчатках.

