Забудьте про пустые клумбы: эти многолетники цветут без пауз с июня по сентябрь

Фото: D-NEWS.ru
Хотите, чтобы ваша дача была похожа на цветущий рай с первого до последнего дня лета? Это абсолютно реально! Главное выбрать растения, которые генетически «запрограммированы» на продолжительную декоративность.

Для создания эффекта непрерывного цветения подойдет гайлардия. Ее крупные, похожие на солнышки цветки в оранжево-красной гамме начинают распускаться уже в начале лета и не сходят до самой осени, причем растение становится только пышнее к середине сезона. Для контраста рядом можно высадить воздушные кусты котовника, чьи сиренево-голубые соцветия, напоминающие лаванду, будут источать нежный аромат и привлекать бабочек с июня до сентября.

Отличным выбором станут и классические флоксы метельчатые, которые обильно цветут все лето, наполняя сад нежным запахом. Для переднего плана клумбы или бордюра подойдет манжетка мягкая: если обрезать ее первые, похожие на кружево соцветия в конце лета, она с радостью подарит вторую волну цветения осенью. А если на участке есть тенистый уголок, его с июня по август украсит ажурными метелками неприхотливая астильба. Забудьте про пустые клумбы, все эти многолетники цветут без пауз с июня по сентябрь.

