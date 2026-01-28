Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 01:13

Стало известно о состоянии задержанного в Польше российского археолога

Близкие задержанного в Польше Бутягина назвали его состояние довольно хорошим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Родственники арестованного в Польше по запросу Украины российского археолога Александра Бутягина сообщили в его Telegram-канале, что мужчина чувствует себя относительно нормально. На защиту россиянина также уже собраны €64 тыс. Их пожертвовали более 11,7 тыс. человек.

Он чувствует себя нормально и остается в относительно хорошем психическом и физическом состоянии, насколько это возможно в данных обстоятельствах. У него по-прежнему спокойные отношения с сокамерниками,говорится в публикации.

Судебные слушания начались раньше ожидаемого, поэтому значительные траты ожидаются в январе-феврале. Бутягин был задержан 4 декабря 2025 года во время лекционного тура по Европе. Польская прокуратура рассматривает запрос Украины об экстрадиции, где археологу, по их данным, может грозить до 10 лет заключения. Адвокат россиянина ожидает, что до 2 февраля суд назначит нового судью и определит новую дату заседания по делу.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш отметил, что задержанный археолог понимает абсурдность выдвинутых против него обвинений. По словам дипломата, ученый осознавал, что находится в поле зрения украинских властей, однако не предполагал, что они перейдут к активным шагам.

