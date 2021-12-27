Варламову напомнили о судьбе вьетнамцев после его поста о войсках НАТО в РФ

Пост российского блогера Ильи Варламова о гипотетическом появлении войск НАТО на территории РФ является «либеральным брюзжанием по поводу мерзостей» жизни в РФ, заявил NEWS.ru глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Собеседник напомнил автору публикации о судьбе вьетнамской деревни Сонгми, где в 1969 году произошло массовое убийство местных жителей солдатами армии США. Резяпов также призвал Варламова «оставаться патриотом своей Родины».

Рассчитывать, что победитель будет гуманен к проигравшему... Давайте вспомним вьетнамскую деревню Сонгми, полностью сожжённую вместе со всеми жителями американскими вояками во время вьетнамской войны. Сонгми — это белорусская Хатынь или чешская Лидице. А массовое применение США «Агента Оранж» — смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения? Три миллиона вьетнамцев стали жертвами, вне всякого сомнения, химического оружия, — заявил Резяпов.

Эксперт добавил, что в РФ не боятся НАТО, а «российский мужик так же, как американский дальнобойщик или фермер, живёт своей обычной рабочей жизнью, в которой ему надо кормить свою семью».

О войне с Россией говорят в американском Белом доме и в Конгрессе США, а им вторит часть российской либеральной тусовки. <...> Всё это напоминает современных так называемых альтернативных историков, которые любят говорить, что если бы в Великой Отечественной войне победил бы Адольф Гитлер, то «мы бы сейчас пили бы баварское пиво». Вся их позиция сводится — куда нам «сирым и убогим» тягаться с Америкой и Европой, — отметил Резяпов.

В своём Telegram-канале Варламов ранее разместил текст, где предположил, какие будут последствия для России в случае появления на её территории войск НАТО. Блогер в публикации подчеркнул, что подобный сценарий станет «катастрофой» для политических и бизнес-элит РФ.

А что для простого мужика изменится? Придут в разваленную деревню натовские военные — и что случится? Они сожгут деревню? Загонят русских в концентрационные лагеря? Поднимут цену на водку? Лишат стариков дров? Без идеологии, как изменится жизнь и быт простых людей? — воскликнул Варламов.

Ранее Резяпов заявил, что блогеру Юрию Дудю стоит заниматься не «пропагандой чуждых либеральных ценностей», а «быть со своим народом и снимать фильмы о подлинных патриотах Отечества». Он также посоветовал журналисту «прекратить идолопоклонничество перед Западом». В качестве примера Резяпов привёл подвиги «героев чеченских кампаний, спецназовцев, спасавших заложников в горячих точках, а также тех, кто воевал или воюет в Сирии».