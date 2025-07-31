Варим вкусный компот из смородины: 9 лучших рецептов на зиму и каждый день

Как приготовить компот из черной смородины

Варим вкусный компот из смородины: 9 лучших рецептов на зиму и каждый день

Смородиновый компот — это не только вкусный и ароматный напиток, но и настоящий витаминный заряд. Ягоды смородины богаты антиоксидантами, витамином C и помогают укреплять иммунитет. А еще они прекрасно сочетаются с другими фруктами и ягодами, раскрывая новые оттенки вкуса. В подборке — девять лучших рецептов: от классики до неожиданных вариантов.

Классический черносмородиновый компот

Ингредиенты: 150 г черной смородины, 100 г сахара, 1 л воды.

Воду доведите до кипения. В кипящую жидкость всыпьте промытые ягоды и сахар. Варите на умеренном огне 10 минут. Снимите с плиты и дайте настояться. Результат — напиток насыщенного темного оттенка с характерной бодрящей терпкостью.

Компот из красной смородины с вишневой ноткой

Ингредиенты: 200 г красной смородины, 200 г вишни, 150 г сахара, 2 л воды.

В кастрюлю налейте воду, добавьте подготовленные ягоды и сахар. После закипания варите 10–15 минут. Готовый компот обладает гармоничным кисло-сладким вкусом с выраженной ягодной ноткой.

Освежающий компот из черной смородины с мятой

Ингредиенты: 200 г черной смородины, 3–4 веточки свежей мяты, 120 г сахара (или по вкусу), 1,5 л воды.

Вскипятите воду, добавьте смородину, сахар и мяту. Варите 8–10 минут. Дайте настояться под крышкой. Этот напиток особенно хорош охлажденным.

Рецепт компота из черной смородины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный компот из смородины и яблок

Ингредиенты: 2 яблока (нарезать дольками), 150 г смородины (черной или красной), 100–120 г сахара, 2 л воды.

Дольки яблок, ягоды смородины и сахар залейте водой. Варите 15 минут с момента закипания. Напиток получается с мягким вкусом. Яблочная сладость идеально дополняется ягодной кислинкой.

Смородиновый компот с цитрусовой ноткой

Ингредиенты: 200 г смородины, 1/2 апельсина (нарезать кружками), 120–150 г сахара, 2 л воды.

В кипящую воду положите смородину, кружки апельсина и сахар. Варите 10 минут. Апельсин придает компоту легкую пикантную горчинку.

Компот из замороженной смородины (всесезонный вариант)

Ингредиенты: 200 г замороженной смородины, 100 г сахара, 1,5 л воды.

Вскипятите воду, всыпьте замороженные ягоды (не размораживая) и сахар. Варите 10 минут, дайте настояться. Вкус такого компота максимально приближен к напитку из свежего урожая.

Насыщенный смородиново-малиновый компот

Ингредиенты: по 150 г смородины и малины, 120–130 г сахара, 2 л воды.

Смешайте ягоды в кастрюле, залейте водой, добавьте сахар. После закипания варите 8–10 минут. Напиток отличается интенсивным цветом, приятной кислинкой и богатым ягодным ароматом.

Легкий компот из смородины и груши

Ингредиенты: 1 груша (очистить, нарезать), 150 г смородины, 100 г сахара, 1,5 л воды.

Нарезанную грушу и смородину залейте водой, добавьте сахар. Варите 15 минут. Получается легкий напиток со сладостью груши и кислинкой смородины.

Компот с черной смородиной и яблоками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Согревающий компот из красной и черной смородины с корицей

Ингредиенты: по 100 г красной и черной смородины, 150 г сахара, щепотка молотой корицы, 2 л воды.

Смешайте ягоды в кастрюле, залейте водой, всыпьте сахар и корицу. Варите 10 минут. Этот пряный компот с теплыми нотками корицы — идеальный выбор для прохладной погоды.

Совет: если варите компот на зиму — разливайте его горячим в стерильные банки и закатывайте крышками. Добавьте лимонную кислоту на кончике ножа для лучшей сохранности.

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