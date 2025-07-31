Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 18:15

Варим вкусный компот из смородины: 9 лучших рецептов на зиму и каждый день

Как приготовить компот из черной смородины Как приготовить компот из черной смородины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смородиновый компот — это не только вкусный и ароматный напиток, но и настоящий витаминный заряд. Ягоды смородины богаты антиоксидантами, витамином C и помогают укреплять иммунитет. А еще они прекрасно сочетаются с другими фруктами и ягодами, раскрывая новые оттенки вкуса. В подборке — девять лучших рецептов: от классики до неожиданных вариантов.

Классический черносмородиновый компот

  • Ингредиенты: 150 г черной смородины, 100 г сахара, 1 л воды.

Воду доведите до кипения. В кипящую жидкость всыпьте промытые ягоды и сахар. Варите на умеренном огне 10 минут. Снимите с плиты и дайте настояться. Результат — напиток насыщенного темного оттенка с характерной бодрящей терпкостью.

Компот из красной смородины с вишневой ноткой

  • Ингредиенты: 200 г красной смородины, 200 г вишни, 150 г сахара, 2 л воды.

В кастрюлю налейте воду, добавьте подготовленные ягоды и сахар. После закипания варите 10–15 минут. Готовый компот обладает гармоничным кисло-сладким вкусом с выраженной ягодной ноткой.

Освежающий компот из черной смородины с мятой

  • Ингредиенты: 200 г черной смородины, 3–4 веточки свежей мяты, 120 г сахара (или по вкусу), 1,5 л воды.

Вскипятите воду, добавьте смородину, сахар и мяту. Варите 8–10 минут. Дайте настояться под крышкой. Этот напиток особенно хорош охлажденным.

Рецепт компота из черной смородины Рецепт компота из черной смородины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный компот из смородины и яблок

  • Ингредиенты: 2 яблока (нарезать дольками), 150 г смородины (черной или красной), 100–120 г сахара, 2 л воды.

Дольки яблок, ягоды смородины и сахар залейте водой. Варите 15 минут с момента закипания. Напиток получается с мягким вкусом. Яблочная сладость идеально дополняется ягодной кислинкой.

Смородиновый компот с цитрусовой ноткой

  • Ингредиенты: 200 г смородины, 1/2 апельсина (нарезать кружками), 120–150 г сахара, 2 л воды.

В кипящую воду положите смородину, кружки апельсина и сахар. Варите 10 минут. Апельсин придает компоту легкую пикантную горчинку.

Компот из замороженной смородины (всесезонный вариант)

  • Ингредиенты: 200 г замороженной смородины, 100 г сахара, 1,5 л воды.

Вскипятите воду, всыпьте замороженные ягоды (не размораживая) и сахар. Варите 10 минут, дайте настояться. Вкус такого компота максимально приближен к напитку из свежего урожая.

Насыщенный смородиново-малиновый компот

  • Ингредиенты: по 150 г смородины и малины, 120–130 г сахара, 2 л воды.

Смешайте ягоды в кастрюле, залейте водой, добавьте сахар. После закипания варите 8–10 минут. Напиток отличается интенсивным цветом, приятной кислинкой и богатым ягодным ароматом.

Легкий компот из смородины и груши

  • Ингредиенты: 1 груша (очистить, нарезать), 150 г смородины, 100 г сахара, 1,5 л воды.

Нарезанную грушу и смородину залейте водой, добавьте сахар. Варите 15 минут. Получается легкий напиток со сладостью груши и кислинкой смородины.

Компот с черной смородиной и яблоками Компот с черной смородиной и яблоками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Согревающий компот из красной и черной смородины с корицей

  • Ингредиенты: по 100 г красной и черной смородины, 150 г сахара, щепотка молотой корицы, 2 л воды.

Смешайте ягоды в кастрюле, залейте водой, всыпьте сахар и корицу. Варите 10 минут. Этот пряный компот с теплыми нотками корицы — идеальный выбор для прохладной погоды.

  • Совет: если варите компот на зиму — разливайте его горячим в стерильные банки и закатывайте крышками. Добавьте лимонную кислоту на кончике ножа для лучшей сохранности.

Посмотрите подборку рецептов вишневых наливок.

компоты
напитки
рецепты
смородина
ягоды
рецепт
кулинария
быстрыерецепты
простыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 300 БПЛА, 8 ракет: ВС РФ ударили по ВСУ в ответ на ультиматум Трампа?
«Буханка»-героиня необычным способом спасла жизнь российским военным
Постпредство США в ООН дало емкое объяснение ультиматуму Трампа
Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии
Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине
Звезда «Дома 2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву
Пожар в Балашихе унес жизни двух человек
Камчатку встревожило еще одно землетрясение
Крыму грозит катастрофическое землетрясение? Опасность, выдержит ли мост
Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей
Гороскоп на август-2025: завершаем лето с улыбкой
Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров
Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС
Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России
Рекордную молнию длиной 829 километров зафиксировали в США
Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США
Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели
В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки
Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек
Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.