Вареные яйца в виде поросят — новогодняя бомба для стола

Приготовьте необычную закуску из отварных яиц, которая точно порадует ваших детей. Яркие, милые поросята из яиц украсят любой стол и удивят даже взрослых.
Ингредиенты
- Яйца — 3 шт.
- Свёкла — 1 шт.
- Черный перец горошком — 6 шт.
- Лист лавровый — 3 шт.
- Майонез — по необходимости
Приготовление
- Свеклу тщательно вымойте, отварите до готовности (около 40–50 минут). Остудите и очистите.
- Яйца сварите вкрутую (примерно 10 минут), затем остудите и очистите.
- Нарежьте свеклу кубиками и положите в миску.
- Залейте свеклу кипятком, затем опустите в миску очищенные яйца. Оставьте на 20–30 минут, чтобы яйца окрасились. Чем дольше, тем насыщеннее цвет.
- Достаньте яйца, обсушите их.
- Ножом аккуратно срежьте небольшую часть яйца с одной стороны, чтобы яйца устойчиво стояли.
- Из срезанных частей вырежьте «пятачки» и «ушки» для поросят.
- Для глаз используйте горошины черного перца. Сделайте маленькие отверстия ножом и вставьте горошинки.
- Прикрепите «пятачки» и «ушки» с помощью небольшого количества майонеза.
- Из веточек лаврового листа сделайте хвостики для поросят.
Такая оригинальная закуска станет хитом на новогоднем столе и создаст праздничное настроение. Попробуйте — и удивите своих гостей!
Вы когда-нибудь завидовали тем пышным оладушкам, что так аппетитно лежат стопочкой на чужих фото? Оказывается, весь секрет — в правильном сочетании кефира и дрожжей!