Вареные яйца в виде поросят — новогодняя бомба для стола

Вареные яйца в виде поросят — новогодняя бомба для стола

Приготовьте необычную закуску из отварных яиц, которая точно порадует ваших детей. Яркие, милые поросята из яиц украсят любой стол и удивят даже взрослых.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Свёкла — 1 шт.

Черный перец горошком — 6 шт.

Лист лавровый — 3 шт.

Майонез — по необходимости

Приготовление

Свеклу тщательно вымойте, отварите до готовности (около 40–50 минут). Остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую (примерно 10 минут), затем остудите и очистите. Нарежьте свеклу кубиками и положите в миску. Залейте свеклу кипятком, затем опустите в миску очищенные яйца. Оставьте на 20–30 минут, чтобы яйца окрасились. Чем дольше, тем насыщеннее цвет. Достаньте яйца, обсушите их. Ножом аккуратно срежьте небольшую часть яйца с одной стороны, чтобы яйца устойчиво стояли. Из срезанных частей вырежьте «пятачки» и «ушки» для поросят. Для глаз используйте горошины черного перца. Сделайте маленькие отверстия ножом и вставьте горошинки. Прикрепите «пятачки» и «ушки» с помощью небольшого количества майонеза. Из веточек лаврового листа сделайте хвостики для поросят.

Такая оригинальная закуска станет хитом на новогоднем столе и создаст праздничное настроение. Попробуйте — и удивите своих гостей!

Вы когда-нибудь завидовали тем пышным оладушкам, что так аппетитно лежат стопочкой на чужих фото? Оказывается, весь секрет — в правильном сочетании кефира и дрожжей!