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26 июля 2025 в 12:44

Вареные яйца в виде поросят — новогодняя бомба для стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте необычную закуску из отварных яиц, которая точно порадует ваших детей. Яркие, милые поросята из яиц украсят любой стол и удивят даже взрослых.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Свёкла — 1 шт.
  • Черный перец горошком — 6 шт.
  • Лист лавровый — 3 шт.
  • Майонез — по необходимости

Приготовление

  1. Свеклу тщательно вымойте, отварите до готовности (около 40–50 минут). Остудите и очистите.
  2. Яйца сварите вкрутую (примерно 10 минут), затем остудите и очистите.
  3. Нарежьте свеклу кубиками и положите в миску.
  4. Залейте свеклу кипятком, затем опустите в миску очищенные яйца. Оставьте на 20–30 минут, чтобы яйца окрасились. Чем дольше, тем насыщеннее цвет.
  5. Достаньте яйца, обсушите их.
  6. Ножом аккуратно срежьте небольшую часть яйца с одной стороны, чтобы яйца устойчиво стояли.
  7. Из срезанных частей вырежьте «пятачки» и «ушки» для поросят.
  8. Для глаз используйте горошины черного перца. Сделайте маленькие отверстия ножом и вставьте горошинки.
  9. Прикрепите «пятачки» и «ушки» с помощью небольшого количества майонеза.
  10. Из веточек лаврового листа сделайте хвостики для поросят.

Такая оригинальная закуска станет хитом на новогоднем столе и создаст праздничное настроение. Попробуйте — и удивите своих гостей!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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