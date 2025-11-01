Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ванная без сырости и плесени: 5 простых правил для идеального микроклимата

Затхлый запах и пятна плесени способны испортить комфорт даже самой уютной ванной комнаты. Однако с этими проблемами можно справиться без дорогостоящих средств — достаточно выработать правильные привычки ухода.

Главное — обеспечить циркуляцию воздуха: после водных процедур проветривайте помещение 15–20 минут или включайте вентилятор. Сразу удаляйте остатки влаги сухой тряпкой, особенно в углах и труднодоступных местах.

Для профилактики грибка раз в неделю обрабатывайте поверхности раствором уксуса (стакан на литр воды). В углу разместите емкость с пищевой содой — она впитает излишки влаги и нейтрализует запахи (меняйте каждые 2–3 недели).

Не забывайте проверять трубы и краны на протечки. При стойких проблемах оцените работу вытяжки и состояние затирки между плиткой. Систематический уход сохранит свежесть ванной без лишних затрат.

