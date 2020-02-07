https://static.news.ru/photo/9818a3ca-4960-11ea-813b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Актёр Валерий Гаркалин доставлен в одно из столичных медучреждений в ночь на 7 февраля.

Уточняется, что причиной госпитализации послужила одышка, которая началась у актёра, когда он был у себя дома. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что врачи поставили Гаркалину предварительный диагноз «пневмония» и приняли решение наблюдать артиста несколько дней в стационаре. Данных о тяжести состояния звезды нет, передаёт Пятый канал.

Валерий Гаркалин родился в 1954 году, он известен по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Досье детектива Дубровского» и других. В 2008 году он перенёс два инфаркта.

Как писал NEWS.ru ранее, менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья исполнительницы после сообщений о её госпитализации. По её словам, врачи пока не могут поставить точный диагноз.