В закон об ОСАГО внесут очередные поправки после Нового года

В ходе следующей сессии Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается внести поправки в закон об ОСАГО. Согласно им, будет разрешено страхование автомобилей от падения деревьев и сосулек, а также от повреждений из-за плохих дорог. Кроме того, в этот тип страхования предлагают ввести ремонт только новыми деталями, рассказал «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Я думаю, в следующую сессию это будет. Этот [законопроект] готовится, и мы сначала его обсудим, а потом в каком-то виде внесём с учётом позиции [Общероссийского] народного фронта, — сказал депутат.

В ОНФ, представители которого и внесли эту идею, уверяют, что водители поддерживают новые опции, однако эксперты отмечают, что это приведёт к подорожанию полисов. А сами новые опции скорее укладываются в формат КАСКО.

Ранее начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков рассказал, что выбор страховщика и аккуратное вождение помогут сэкономить на полисе ОСАГО до 50%. Также он призвал не забывать, что год безаварийной езды приносит автолюбителю скидку в 5%. Также существует возможность снижения цены ОСАГО для опытных водителей, имеющих стаж более трёх лет.