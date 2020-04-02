В Забайкалье временно перестали продавать алкоголь

Запрет на продажу алкоголя в Забайкальском крае ввели власти региона в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса.
Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Документ опубликован на официальном портале края,
Постановляю запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции, — говорится в нём.
Ранее NEWS.ru писал о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку из-за нехватки в магазинах и аптеках антисептиков.
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