Общество

В Забайкалье временно перестали продавать алкоголь

15:37, 02 апреля 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на продажу алкоголя в Забайкальском крае ввели власти региона в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса.

Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Документ опубликован на официальном портале края, передаёт РИА Новости.

Постановляю запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции, — говорится в нём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку из-за нехватки в магазинах и аптеках антисептиков.

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