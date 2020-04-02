В Забайкалье временно перестали продавать алкоголь

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к правительству РФ с предложением установить надбавку к зарплатам всех работников здравоохранения. Об этом заявил председатель организации Михаил Шмаков.

Отмечается, что предложенная надбавка может составить 50% к зарплате и должна действовать всё время борьбы с распространением коронавируса. Установить для всех работников здравоохранения 50% надбавки к текущей заработной плате, —...