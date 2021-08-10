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В Выборге двое осуждённых сбежали сразу после вынесения приговора

12:24, 10 августа 2021
В Выборге двое осуждённых сбежали сразу после вынесения приговора Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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В Выборге два человека сбежали из здания суда после вынесения им приговора. Они объявлены в розыск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства рассказал, что речь идёт о братьях 35 и 40 лет. Суд признал их виновными в причинении лёгкого вреда здоровью, а также угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статьи 115 и 119 УК РФ).

Первому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы, а второму — один год колонии строгого режима. Один из братьев в прошлом был судим за кражу и угон автомобиля.

Ранее сообщалось, что из следственного изолятора в подмосковной Истре совершили побег пятеро заключённых, в числе которых Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Они воспользовались гаечным ключом, с помощью которого скрутили замки с дверей. Предполагается, что ключ мог передать адвокат одного из заключённых. Есть также версия о том, что у беглецов был не один сообщник на воле. Их точное количество выясняется следователями.

По факту случившегося СК завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий. Двоих сотрудников изолятора, дежуривших в день побега, задержали. Суд арестовал их до 5 октября.

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