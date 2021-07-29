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В Татарстане нашли вещество внеземного происхождения

15:12, 29 июля 2021
В Татарстане нашли вещество внеземного происхождения Фото: pixabay.com
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Студентка Казанского федерального университета (КФУ) Клавдия Петренко обнаружила на Камско-Устьинском месторождении гипса необычный образец. Им заинтересовались учёные приоритетного направления «Эконефть», сообщает медиапортал вуза.

Обнаруженные микрочастицы и микросферулы учёные Казанского федерального университета отнесли к произошедшим от разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере. Вероятно, это произошло над Татарстаном 272,95 млн лет назад.

Предварительное изучение состава показало, что основным его компонентом является железо. Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис, — заявил доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров.

Ранее ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров оценил вероятность столкновения Земли с астероидом.

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