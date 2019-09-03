https://static.news.ru/photo/2772b8a4-ce63-11e9-bd65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пенсионерка из посёлка Буланаш в Свердловской области Надежда Иванова осталась без жилья из-за того, что местные власти перепутали её с жительницей Воронежской области. Женщины оказались полными тезками.

Показали мне, что Иванова Надежда Ивановна, даты рождения, данные паспорта, то есть это моя квартира. Я говорю: «Как? Я там не бывала даже», — рассказала пенсионерка в интервью телеканалу « 360 ».

Сейчас она вынуждена ютиться в аварийном общежитии. У неё нет мужа и детей. Большая часть пенсии уходит на лекарства. Прокуратура подключилась к этому делу. Однако местные власти отказываются помочь женщине, ссылаясь на то, что в посёлке давно не идут строительные работы, поэтому нового жилья нет.

В посёлке строительство нового жилья не ведётся уже очень длительное время, — сказала председатель посёлка Буланаш Людмила Вандышева.

Ранее News.ru писал, что более 11 тысяч российских пенсионеров в различных субъектах пострадали от действий лжемедиков. Мошенники заработали на обмане пожилых людей миллиард рублей.