https://static.news.ru/photo/813601e4-3d02-11ea-8646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве 22 января составила +4,3 градуса, тем самым побив рекорд 1999 года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, около нуля часов 22 января воздух в Москве прогрелся до +4,3 градусов, что на полградуса больше рекорда, установленного в 1999 году.

Хоть я и не любитель рекордов, но сегодня все-таки был взят температурный рекорд, — передаёт « Интерфакс » слова Вильфанда.

Он отметил, что аномально тёплая погода стоит по всей стране. Причиной этому послужил тёплый воздух с атлантического океана, который проходит через весь континент. В азиатских регионах температура воздуха превышает норму на 22-23 градуса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что январь 2020 года в Москве поставил абсолютный температурный рекорд. За первые 20 дней месяца температура воздуха превысила норму на девять градусов.