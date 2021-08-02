Американский дипломат пригрозил войти в территориальные воды Крыма

Замглавы госсекретаря Соединённых Штатов по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что его страна продолжит отстаивать право на свободную навигацию по Чёрному морю. По его словам, американские корабли могут войти в крымские воды, как это сделал британский эсминец Defender. Такое заявление он сделал в интервью журналу «Новое время».

В Чёрном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский, — подчеркнул он.

Вашингтон также намерен бороться с нарушением китайскими властями прав Филиппин. Он подчеркнул, что Пекин препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море.

Дипломат напомнил, что США ранее уже входили в оспариваемые территориальные воды.

Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда ещё советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно, — заключил Кент.

Эсминец Defender вошёл в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники заявили, что были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24 М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

В Минобороны Великобритании заявили, что никаких выстрелов военные не слышали и шли, не нарушая международного права, так как находились в территориальных водах Украины.