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К концу текущей недели минимум ещё две больницы в России перейдут на режим работы с пациентами, заражёнными коронавирусом нового типа. Об этом 30 марта сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства подчеркнул, что в общем на территории страны в медицинских учреждениях под надзором врачей находится 1,5 тысячи человек, 32 из них в тяжёлом состоянии. По словам Мурашко, для пациентов...