https://static.news.ru/photo/1d0e35c2-7288-11ea-8c97-fa163e074e61_660.jpgФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Новую технологию стерилизации медицинских масок, которая позволяет использовать их до 20 раз, разработала организация Battelle Memorial Institute. Её одобрило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Отмечается, что изначально FDA сомневалось в подобном шаге и одобрило лишь дезинфекцию 10 тыс. масок. Губернатор Огайо Майкл Девайн подверг резкой критике такую позицию ведомства. Позже FDA пересмотрело своё решение.
FDA <...> полностью одобрило использование новой технологии для стерилизации столь необходимых масок N95 в Огайо и других частях США, — цитирует ТАСС сообщение губернатора.
Ранее NEWS.ru писал, что бренды одежды Balenciaga и Yves Saint Laurent запустят производство медицинских масок. Оно начнётся после одобрения властей. Во время выпуска масок примут строжайшие меры для защиты здоровья своих сотрудников. Компания сделала пожертвование Институту Пастера, чтобы поддержать исследования коронавируса. Органам здравоохранения Франции планируется передать три миллиона медицинских масок, купленных в Китае.