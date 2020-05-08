В СПЧ призвали давать студентам-медикам право не работать с COVID-19

https://static.news.ru/photo/795c1866-9291-11ea-84e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Студентам-медикам необходимо предоставить выбор, где им проходить учебную практику — в учреждениях с больными коронавирусом или без таковых. Отсутствие альтернативы нарушает права молодых людей, заявила зампредседателя Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ирина Киркора.

По её словам, организация обратила внимание на практику привлечения студентов медицинских вузов в больницы, где лечат заражённых. При этом, подчеркнула она, большому числу студентов действительно было бы интересно пройти практику в учреждениях с больными коронавирусом, однако есть и те, кто беспокоится не только за свою жизнь, но и боится заразить родителей и родственников, которые имеют нарушения здоровья.

Бывает, что есть хронические заболевания — например, бронхиальная астма — у самих начинающих врачей. Это позволяет им учиться и в дальнейшем работать, но ставит в группу риска при коронавирусе.

В обязательном образовательном стандарте для медицинских сотрудников — прохождение практики. Но выбор, где проходить эту практику, связанную с коронавирусом, либо исключить такую возможность пересечения студента-медика с данным диагнозом, должен быть в праве у этого студента. Потому что случаи индивидуальны, жизни у всех разные, — цитирует Киркору РИА Новости.

Необходимость привлечения студентов мединститута в период эпидемии понятна и обоснована, но обязательно должна быть обеспечена добровольность, отметила зампредседателя СПЧ. Тем более недопустимы угрозы отчисления из института или непрохождения практики без выбора, подчеркнула Киркора.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о достигнутой с министерством образования договорённости привлекать студентов медфакультетов к работе в условиях нехватки медперсонала на фоне пандемии коронавируса.