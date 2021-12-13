В СПЧ оценили снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте

Снятие законопроекта о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения — это правильное решение, заявил KP.RU председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев. Он напомнил о своём предложении отнестись к этому вопросу деликатно.

И я вижу, что здесь появляется это более тонкое отношение, чем дубиной по голове. Конечно, элементы принуждения, к сожалению, нужны. Но надо входить в положение людей, в то, что жизнь сложна и много разных бывает ситуаций. Здесь я вижу, что законодатели, похоже, прислушались и сами вспомнили о том, что они тоже тут живут и у них жизнь примерно такая же. У большинства, — сказал Фадеев.

Ранее Совет Думы официально снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. С инициативой выступил комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент Владимир Путин подчёркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы.

В Кремле сравнили рассмотрение закона о QR-кодах с попыткой пройти между мифичеcкими чудовищами Сциллой и Харибдой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, законопроект технологически и логистически очень сложный, он требует скрупулёзной экспертной проработки, которая будет продолжаться.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов, пoдтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, на транспорте и в общественных местах. Ограничения в cлучае введения должны были действовать до 1 июня 2022 года.