В Союзе потребителей выступили против маркировки вредной еды Сопредседатель Союза потребителей Койтов выступил против маркировки вредной еды

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Маркировка вредной еды может негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии россиян, заявил сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов. В беседе с «Радио 1» он выступил против инициативы, которую прорабатывает правительство России в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Я боюсь, что большую часть прилавков придется промаркировать, начиная с фастфуда и заканчивая различными соленостями, жирностями и так далее. Это сложный вопрос, на который в профессиональной среде нет научного мнения, — подчеркнул эксперт.

По словам Койтова, маркировка вредной еды может привести к снижению продаж ряда товаров. При этом эксперт напомнил, что до этого в России хотели отмечать полезные продукты специальным знаком. Он считает, что этот вариант был бы более удачным — такой продукции гораздо меньше.

Была инициатива: давайте промаркируем полезные продукты, те, которые не содержат ГМО, каких-то химических добавок. Их было не так много, но какие-то позиции предлагались. И вот тут я очень даже здраво воспринял и поддержал, — заключил Койтов.

Правительство ранее начало прорабатывать вопрос о появлении маркировки продуктов. На лицевой стороне упаковки предлагается вводить обозначение, говорящее, что содержание вредных веществ и калорий в продукте превышает установленную законодательством норму.