В России могут начать ставить метки на вредные продукты «Известия»: в России хотят ввести маркировку вредных продуктов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ в настоящее время прорабатывает вопрос о появлении в стране маркировки продуктов питания в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Заседание прошло в июле текущего года, по его итогам были сформированы поручения вице-премьера Татьяны Голиковой.

По данным издания, при маркировке продуктов на лицевой стороне упаковки предлагается вводить особое обозначение, говорящее, что содержание вредных веществ и калорий в продукте превышает установленную законодательством норму.

К вредным продуктам, по рекомендациям ВОЗ, можно отнести, в частности, мясные товары (ветчину, колбасу, бекон), изготовленные путем соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов, способствующих улучшению вкуса и сохранности. Также к вредным продуктам относятся сладкие газированные напитки, энергетики и продукты с высоким содержанием трансжиров — жареные, приготовленные во фритюре, а также сладкое и выпечка. Кроме того, ВОЗ не находит пользы в гамбургерах, картофеле фри и любом мясе, приготовленном на гриле и открытом огне.

Также по итогам заседания кабмин прорабатывает вопрос о целесообразности включения ожирения в перечень социально значимых заболеваний. В настоящее время к таким недугам относятся туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ, онкология и ряд других.

Ранее первый зампред Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что в России начнут маркировать детские товары, эксперимент продлится с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Депутат подчеркнула, что в этот период производители будут добровольно идентифицировать детские самокаты, коляски и другую продукцию, попавшую в список. При этом парламентарий уверена, что перечень товаров продолжит пополняться.