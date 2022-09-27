В Совфеде заявили, что смертная казнь в России невозможна Сенатор Клишас заявил, что при действующей Конституции смертная казнь в России невозможна

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При действующей Конституции России смертная казнь невозможна, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Ранее депутат Госдумы Константин Затулин предложил провести консультации с президентом и правительством по вопросу о восстановлении в стране смертной казни после трагедии в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек.

Вопрос о смертной казни решен Конституционным судом. При действующей Конституции смертная казнь невозможна, — сказал Клишас.

Смертная казнь на территории РФ, согласно Конституции 1993 года, «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и более не применяется начиная с 16 апреля 1997-го. Вопрос об использовании смертной казни разъяснил Конституционный суд в 2009 году, когда норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве, которое обладает меньшей правовой силой, чем Конституция и международные договоры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь.