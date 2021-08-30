В Совфеде заявили, что школьники после ковида должны проходить обследование

Школьников могут отправить на диспансеризацию, если они переболели коронавирусом. Также следует продумать программу восстановления здоровья детей. Об этом «Парламентской газете» сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Говоря о диспансеризации, школьники часто отказываются от профилактического осмотра у гинеколога, уролога, андролога. Таким образом, формируется недоверие к определённым специалистам, не закладывается парадигма взаимодействия человека с медициной на будущее, — отметила сенатор.

К тому же обследование нужно всем, кто переболел коронавирусом и в обычной форме и даже в лёгкой. Это может помочь держать под контролем ситуацию с заболеваемостью, заметила политик.

На сегодняшний день алгоритм работы, связанный с диспансеризацией школьников, отправлен в Минздрав и в ближайшее время будут разработаны методические рекомендации для работы с детьми перенёсшими заболевание, сообщила парламентарий.

Также следует продумать региональную программу детского здравоохранения. Зачастую она не продумана в зависимости от специфики региона и не учитывает климатические условия, местоположение и распространённость заболеваний. Поэтому очень важно внедрить более точные программы восстановления для школьников, которые учитывали бы эти особенности, заключила Кусайко.

Ранее главврач медицинского центра, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков назвал обязательные условия для вакцинации школьников и студентов. Прививку следует приурочить к ежегодным медосмотрам, чтобы иметь представление о состоянии здоровья учеников и студентов.