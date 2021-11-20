В Совфеде задумались об ужесточении законов об иноагентах

В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета обсуждают ужесточение и расширение законодательства об иноагентах, а также усложнение его применения. Об этом рассказал глава комиссии Андрей Климов. Он не исключил появления новых законопроектов, передаёт РИА Новости.

У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения. Мы их анализируем, — цитирует агентство сенатора.

Он добавил, что законодатели продолжат рассмотрение конкретных инициатив после обсуждения их с экспертами. При необходимости они могут стать новыми законопроектами.

Ранее сообщалось, что «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагает признавать СМИ иноагентами по решению суда. По словам председателя фракции Сергея Миронова, необязательно сразу включать жёсткие меры, которые могут негативно сказаться на всей дальнейшей работе издания или телеканала. В случае нарушения сначала следует выносить СМИ предупреждение, а уже потом обращаться в суд.

Закон об иноагентах будет обсуждаться на очередной ежегодной встрече Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 10 декабря. Члены Совета предложили 40 вопросов главе государства, однако до президента дойдут не все, многие будут решаться в административном порядке.