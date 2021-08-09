В Совфеде высказались за сокращение рабочей недели

Член Совета Федерации Сергей Леонов заявил, что увеличение рабочей недели не приведёт к стабилизации экономической ситуации в РФ. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева. Слова сенатора приводит «Газета.Ru».

Я считаю, что эта идея утопичная. Ни в коем случае рабочую неделю увеличивать не нужно. Вполне достаточно пятидневки, — сказал он.

Леонов также отметил, что в его партии выступают даже за сокращение рабочей недели. Это связано с ситуацией в рабочих коллективах — большинство сотрудников на удалённом режиме работы и имеют хорошее техническое обеспечение.

Мы с коллегами фракции ЛДПР начали предлагать четырёхдневную рабочую неделю, поэтому с учётом удалённой занятости и современных реалий, с учётом оснащения заводов, фабрик и вообще труда в России рабочая неделя должна сокращаться, — добавил сенатор.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал увеличить рабочую неделю в России. Он полагает, что таким образом российская экономика быстрее восстановится.