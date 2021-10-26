В Совфеде рассказали о создании комиссии по делам детей

Представители различных ведомств войдут в состав централизованной комиссии, которая будет заниматься проблемами российских семей с детьми и сирот. Подробнее об этой инициативе «Парламентской газете» рассказала вошедшая в состав комиссии председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Такая консолидация и включённость в работу представителей профильных ведомств и министерств позволит совершенствовать семейную политику, вырабатывать комплексные пути решения к тем проблемам, которые у нас есть и оперативно отрабатывать вопросы, без «бюрократии» на межведомственном уровне, — сообщила Святенко.

Святенко рассказала, что комиссию возглавит вице-премьер Татьяна Голикова и что основной её задачей станет решение вопросов защиты детей и их прав, опеки, попечительства детей-сирот, семейного неблагополучия и схожих проблем.

В состав комиссии войдут представители Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Минфина, Минюста, общественники, а также представители законодательной и региональной власти. По её словам, было необходимо создать единый центр, куда оперативно поступала бы информация из различных ведомств, касающаяся проблем российских детей.

Ранее законопроект Оксаны Пушкиной о семейно-бытовом насилии был подвержен критике общественника Руслана Ткаченко. По его мнению, инициатива поставит многие российские семьи под угрозу ложного доноса от недоброжелателей.