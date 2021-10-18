Общественник раскритиковал законопроект Пушкиной о домашнем насилии

Законопроект Оксаны Пушкиной о доносах в органы опеки о недоброжелательных семьях может поставить под угрозу целостность семьи ни в чем не повинных людей. Об этом сообщил эксперт в области образования, воспитания, семейной и молодёжной политики Руслан Ткаченко в беседе с «Царьградом».

Дело в том, что этот законопроект позволяет сказать любую откровенную чушь, чтобы задвигались маховики огромной ювенальной машины. Ты потом, может быть, и докажешь что-то, но сначала тебя с автоматами прижмут к стене, а ребёнка отберут. И только потом, когда ты свою правоту с кровью докажешь, тебе скажут «ну, извини, мы были неправы» и вернут ребёнка обратно, — высказался Ткаченко.

Он добавил, что ситуацию может исправить «закон семи сенаторов», согласно которому органам опеки придётся сначала доказать несостоятельность родителей в вопросах воспитания и обеспечения ребёнка перед применением ограничительных мер.

На мой взгляд, это самое значимое из различий между двумя законами, лежащих на поверхности. Даже если «Закон 7 сенаторов» свернуть до строчки, до фразы о добросовестности родителей, он уже позволил бы предотвратить огромное количество случаев, подобных тому, о чём мы сегодня говорили, — пояснил Ткаченко.

Ранее общественница Александра Машкова-Благих призналась, что законопроект Оксаны Пушкиной направлен на «слом правовой системы и захват власти». По её мнению, эта инициатива направлена на отмену прав человека на свою защиту и презумпцию невиновности.