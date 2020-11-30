В Совфеде рассказали о получении двух пенсионных выплат в декабре

https://static.news.ru/photo/b0b18bb0-3346-11eb-8a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала об условиях получения двух пенсий в декабре.

По её словам, в течение многих лет некоторые пенсионеры получают январские выплаты в досрочном порядке. В 2020 году такой вариант возможен для тех, кому пенсия доставляется с 1-го по 3-е число каждого месяца через почту.

Сумма придёт полностью за весь январь, — отметила Бибикова, слова которой приводит «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что разработка проекта закона о гарантированном пенсионном плане (ГПП) затягивается из-за недоверия граждан и низкого уровня их доходов. Об этом рассказал первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Он пояснил, что документ предоставит гражданам возможность накопить на старость гарантированным способом. Кроме того, это даст государству ресурсы, которые можно будет инвестировать в экономику.