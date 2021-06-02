В Совфеде призвали стимулировать бизнес к работе с осуждёнными

https://static.news.ru/photo/ab8bd112-c375-11eb-8be0-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Совете Федерации подготовили рекомендации правительству и Минюсту, касающиеся использования труда осуждённых. По мнению сенаторов, необходимо экономически стимулировать организации к работе с этой категорией граждан, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время в России насчитывается 188 тысяч заключённых, которые могут отбывать наказание в виде принудительных работ. Однако рабочих мест для них не хватает.

С 2020 года таких осуждённых разрешено нанимать на обычные предприятия, но там должны быть созданы условия, как в исправительных центрах. Пока, согласно данным ФСИН, подобные предприятия есть всего в семи регионах и на них в общей сложности работают около 400 заключённых.

В Совфеде предлагают кабмину разработать систему мер экономического стимулирования бизнеса к использованию труда осуждённых. Минюсту рекомендовано с помощью местных властей создавать исправительные центры для данной категории граждан.

Помимо этого, сенаторы напомнили о работе над созданием системы социальной поддержки бывших заключённых, которая запланирована кабмином на текущий год.

Ранее глава ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов на российских объектах осуждёнными. Её поддержали в СПЧ, СКР, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а более двух третей россиян.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что реализация этой инициативы даст только положительные результаты. В частности, труд поможет заключённым получить новые навыки и социализироваться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что идея требует обсуждения. При этом он добавил, что проблему нехватки рабочих рук она не решит.