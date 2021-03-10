В Совфеде поддержали Роскомнадзор в борьбе с Twitter

https://static.news.ru/photo/11b957ea-8189-11eb-8260-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нежелание социальных сетей выполнять требования российского регулятора об удалении запрещённой информации должно пресекаться на корню. Такое мнение высказала первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова.

Она заявила, что поддерживает ограничительные меры, принятые Роскомнадзором в отношении Twitter. По её словам, задача ведомства как раз и состоит в том, чтобы мониторить все интернет-площадки, принимая «быстрые и адекватные меры, соразмерные причиняемому вреду или потенциальной опасности». При этом такое воздействие должно быть чувствительно для нарушителей, а не носить формальный характер, отметила сенатор.

Нарушения, которые не устранила администрация социальной сети Twitter, проигнорировав все предупреждения и предписания Роскомнадзора, являются не просто несоблюдением каких-то абстрактных норм закона, но создают прямую угрозу жизни и здоровью миллионов российских граждан. Ведь речь идёт о призывах к суициду, информации о распространении наркотиков и детской порнографии, — цитирует Рукавишникову ТАСС.

Она подчеркнула, что любая соцсеть, мессенджер или видеохостинг обязаны исполнять требования законодательства государства, на территории которого работают.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать доступ к запрещённой информации. Если же там не могут самостоятельно оценить противоправность контента, администрация в течение суток должна отправить данные в Роскомнадзор.

Ранее ведомство объявило о замедлении с 10 марта скорости работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Это объяснили тем, что сервис с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

Таким способом, как утверждают в Роскомнадзоре, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента, писал NEWS.ru.