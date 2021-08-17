В Совфеде назвали пиаром идею КПРФ по отмене пенсионной реформы

Предложенная законодательная инициатива КПРФ по отмене пенсионной реформы является только пиар-ходом перед выборами. Об этом «Газете.Ru» сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Это чисто пиар-ход, связанный с избирательной кампанией. Его, естественно, не поддержат ни правительство, ни Госдума. Слишком большой путь пройден, и возврата к старой системе не будет, — отметил политик.

Кроме того, указанные в документе расходы в сумме более чем 600 млрд рублей на реализацию программы по возвращению пенсионного возраста не могут являться предметом дискуссии. Это решение, в первую очередь, социально-политическое и уже давно реализовано. Поэтому каких-либо оснований к возвращению старой системы на сегодняшний день нет и не наблюдается, заключил Рязанский.

Ранее группа депутатов от КПРФ внесла в Государственную думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Авторы считают, что вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году стоило совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.