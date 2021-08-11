В Совфеде допустили возможность провокаций Запада после выборов в Думу

Страны Запада могут попытаться организовать провокации и незаконные протесты в России после проведения выборов в Госдуму. Об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению сенатора, отказ ОБСЕ направить наблюдателей за выборами в Россию был спланирован заранее. Запад его может использовать в качестве предлога для отказа признавать итоги выборов в нижнюю палату российского парламента.

Есть основания полагать, что Запад может использовать это <...>, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестов и различных провокаций в России, — сказал Джабаров.

Некоторое время назад в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявили, что не планируют отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму России. В организации это решение объяснили «настойчивым требованием российских властей ограничить число наблюдателей».

В Госдуме отказ наблюдателей ОБСЕ приезжать на выборы в РФ назвали предсказуемым. При этом подчеркнули, что совсем без наблюдателей выборы не останутся.

В ЦИК России заявили, что отсутствие наблюдателей ОБСЕ не повлияет на легитимность выборов в Госдуму. Глава комиссии Элла Памфилова добавила, что у организации ещё есть время передумать.