В ЦИК ответили на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму
Сергей Попов
Сергей Попов
11:54, 05 августа 2021
Элла ПамфиловаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Отсутствие наблюдателей ОБСЕ на предстоящих выборах в Госдуму не отразится на их легитимности. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Её слова приводит «Интерфакс».
На легитимность выборов может повлиять только отношение наших граждан к выборам и то, как обеспечен контроль со стороны общества за ходом выборов, — пояснила она.
Памфилова добавила, что ЦИК направил в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ письмо. В нём выражается сожаление в связи с решением организации не направлять в Россию наблюдателей на выборы и отмечается, что «есть ещё время передумать».
Ранее решение БДИПЧ по наблюдателям прокомментировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, позиция организации представляет собой «показательный демарш» и выдержана в духе пресловутых двойных стандартов.