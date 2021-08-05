В ЦИК ответили на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму

Отсутствие наблюдателей ОБСЕ на предстоящих выборах в Госдуму не отразится на их легитимности. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Её слова приводит «Интерфакс».

На легитимность выборов может повлиять только отношение наших граждан к выборам и то, как обеспечен контроль со стороны общества за ходом выборов, — пояснила она.

Памфилова добавила, что ЦИК направил в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ письмо. В нём выражается сожаление в связи с решением организации не направлять в Россию наблюдателей на выборы и отмечается, что «есть ещё время передумать».

Ранее решение БДИПЧ по наблюдателям прокомментировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, позиция организации представляет собой «показательный демарш» и выдержана в духе пресловутых двойных стандартов.