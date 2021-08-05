В Госдуме прокомментировали отказ наблюдателей ОБСЕ приезжать в Россию

Отказ наблюдателей ОБСЕ приехать на выборы в РФ стал прогнозируемым. Это решение в Европе обсуждалось и раньше, так как там ожидают, что российские выборы будут нелегитимными. Об этом в разговоре с телеканалом «360» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Как можно об этом говорить, если выборов ещё не было. Всё это подготовка к следующим политическим заявлениям о возможном непризнании выборов, — отметил парламентарий.

Он добавил, что кроме ОБСЕ есть другие структуры, которые могут наблюдать за выборами, в том числе и представители из соседних стран. То есть ситуации, что на российских выборов не будет наблюдателей не произойдёт, уверил Новиков.

Также депутат заявил, что офлайн-выборы стали верным решением во время пандемии, а предстоящее голосование к всплеску заболеваемости не приведёт, так как будут соблюдаться все возможные меры безопасности.

Ранее стало известно, сколько будет длиться видеонаблюдение на выборах. Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.