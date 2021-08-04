В ОБСЕ не захотели отправить наблюдателей на выборы в Госдуму

В ОБСЕ не планируют отправить наблюдателей на выборы в Госдуму, которые пройдут осенью. Об этом заявили в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) организации.

Настойчивые требования российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы могли бы направить <...>, к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным, — отметил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи.

Он добавил, что в организации сожалеют о невозможности отправить наблюдателей на выборы в Россию. Мекаччи также уточнил, что способность самостоятельно определять число проверяющих имеет для БДИПЧ большое значение.

Ранее политический обозреватель, член РАПК Александр Асафов в разговоре с NEWS.ru назвал методы, с помощью которых могут пытаться повлиять на результаты выборов в Госдуму. Кроме того, он прокомментировал слова главы СВР Сергея Нарышкина о том, что на осенних выборах будут провокации.