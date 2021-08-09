В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи до 12 августа будет действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По прогнозам метеорологов в течение суток 10, 11 и 12 августа на территории Сочи сохранится комплекс гидрометеорологических явлений. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20–24 м/с, — говорится в сообщении.

Кроме того, над морем могут возникнуть смерчи, а на реках возможны подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также возрастёт риск схода селевых потоков малого объёма.

Жителям и гостям курорта спасатели рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, вблизи рек и под рекламными конструкциями.

Сильный дождь и шквалистый ветер обрушились на город 23 июля. В результате была разрушена подпорная стена и брусчатка на пляже города, затоплена трасса в направлении Адлер — Сочи, движение было приостановлено. Мэрия мобилизовала все силы и средства на борьбу с последствиями разгула стихии и разлива рек.

Также сообщалось, что река Дагомыс в Сочи вышла из берегов из-за дождей. Автомобильное движение из Адлера в Сочи было остановлено.