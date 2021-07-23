МЧС: эвакуация населения в Сочи не требуется

После обильных дождей в Сочи возникли локальные подтопления, которые взяло под свой контроль МЧС. В ведомстве заявили, что эвакуация населения в городе не требуется. Об этом сообщают РИА Новости.

Произошло подтопление одного участка ФАД А-147 в поселке Хоста, на месте организовано реверсивное движение. В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от поселка Хоста до поселка Адлер. Эвакуация населения не требуется, — отметили в МЧС.

Сейчас обрабатываются точечные заявки от жителей города. По состоянию на 22:50 (МСК), поступило восемь заявок на откачку воды.

Сильный дождь и шквальный ветер обрушился на город 23 июля. В результате была разрушена подпорная стена и брусчатка на пляже города, была затоплена трасса в направлении Адлер-Сочи, движение было приостановлено. Мэрия мобилизовала все силы и средства на борьбу с последствиями, а также для устранения последствий разлива рек.

Ранее климатологи предупредили, что стихийные бедствия по всему миру станут обыденностью, а недавние наводнения в Германии и Китае — это всего лишь предвестник грядущего климатического «апокалипсиса».